Cile: presidenziali, candidato comunista Jadue guida sondaggi con solo 14 per cento (4)

- Confronto meno serrato invece tra i due alfieri che puntano alla candidatura presidenziale per la coalizione "Apruebo Dignidad", il rappresentante del Partito Comunista, Daniel Jadue, e quello del Frente Amplio, Gabriel Boric. Entrambi i candidati hanno sottolineato l'esigenza di dover indagare a fondo le responsabilità per le violazioni ai diritti umani commesse dalle forze dell'ordine e dalle forze armate durante la repressione delle proteste che hanno attraversato il paese per oltre un anno a partire da ottobre del 2019. Su questo punto Boric ha ammonito che in futuro anche il presidente Pinera dovrà "farsi carico" di sue presunte responsabilità. "Sappiate che coloro che saranno ritenuti responsabili li perseguiremo a livello nazionale e internazionale con tutti gli strumenti della legge, quindi signor Pinera, si ritenga avvisato", ha affermato Boric. Jadue da parte sua ha proposto un aumento delle pensioni fino al 75 per cento del salario minimo e il rafforzamento della lotta all'evasione fiscale. (segue) (Abu)