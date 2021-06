Cile: presidenziali, candidato comunista Jadue guida sondaggi con solo 14 per cento (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Gloria de la Fuente, docente di Scienze Politiche e presidente dell'organo di controllo della Trasparenza e dell'Accesso all'informazione (Consejo para la Transparencia) "più che a una deriva a sinistra credo che sia registrato un importante sostegno ai candidati indipendenti che rappresentano le istanze emerse con le proteste sociali iniziate il 18 ottobre del 2019". In questo senso, sostiene De La Fuente, "il risultato degli scrutini rappresenta una cristallizzazione in termini elettorali di quello che si è visto nelle proteste". Su questo punto coincide anche il giornalista e docente di Comunicazione politica, Felipe Vergara. "Il modello (politico-economico) che caratterizzava il Cile è cambiato il 18 ottobre del 2019 con l'inizio delle proteste, il risultato delle elezioni solo ratifica questo cambiamento", sostiene l'esperto. "Credo che ci sarà una svolta piuttosto significativa, anche se questo non significa assolutamente che il modello basato sul libero mercato sia finito", ha aggiunto, precisando che l'obiettivo sarà quello di "compensare l'attuale modello in termini di equità sociale". (segue) (Abu)