Cile: presidenziali, candidato comunista Jadue guida sondaggi con solo 14 per cento (7)

- La "mega" tornata elettorale dove oltre che per la Costituente si è votato anche per la definizione dei governatori di sedici province e dei sindaci e consiglieri comunali di 346 comuni, non ha sancito quindi solamente l'inizio del processo che servirà a voltare pagina definitivamente dalla costituzione approvata durante la dittatura di Pinochet, ma anche il pensionamento di un'intera classe politica che ha governato il paese negli ultimi decenni senza avvedersi delle iniquità che soggiacevano all'apparente stabilità del sistema. "Negli ultimi decenni si sono sempre alternati gli stessi nomi (...) La generazione che ha governato dagli anni '80 ad oggi e che non considera la politica come un ambito di partecipazione ampia ma piuttosto come un ambito di esperti, dovrà andare in pensione", sostiene Dammert. "I partiti e le coalizioni tradizionali hanno sofferto un duro colpo (...) si è formato un polo della sinistra radicale molto forte nell'Assemblea Costituente e con un forte appoggio nel Paese", analizza per parte sua Müller. (segue) (Abu)