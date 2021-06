Cile: presidenziali, candidato comunista Jadue guida sondaggi con solo 14 per cento (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I margini per una sintesi del "mosaico" di posizioni e partiti che compone la nuova Costituente appaiono inoltre ancora lontani per Dammert. "Si è creata una distanza tra la sinistra tradizionale e la nuova sinistra emersa dalle proteste che non permette attualmente pensare alla creazione in un fronte comune. Non lo escludo ma lo vedo lontano. Per quanto riguarda la destra il terremoto è ancora maggiore e non abbiamo ancora finito di vedere quello che potrà succedere", afferma la direttrice del centro studi "Espacio Publico". Anche secondo De La Fuente l'attuale contesto è in divenire: "ci sono stati talmente tanti cambiamenti in questi mesi che più che fare previsioni bisognerà osservare attentamente le attività dell'Assemblea costituente e questo sarà possibile nella misura in cui questa apra l'accesso all'informazione e si ponga di fronte alla cittadinanza in modo trasparente riuscendo a preservare la fiducia che i votanti hanno posto in lei". "Oggi c'è un altro Cile e non ho dubbi che vedremo altri cambiamenti nel breve termine", coincide anche Vergara, secondo il quale "il governo di Sebastian Pinera oggi ha una legittimità del 7 per cento e se vuole rimanere a galla dovrà ascoltare i reclami della cittadinanza". (segue) (Abu)