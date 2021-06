Cile: presidenziali, candidato comunista Jadue guida sondaggi con solo 14 per cento (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di là delle opinioni degli analisti la "vecchia" classe politica del Cile sembra aver preso atto di essere prossima al pensionamento. "La cittadinanza ha inviato al governo e alle forze politiche tradizionali un messaggio chiaro e forte: non siamo sintonizzati adeguatamente con le richieste e i desideri della cittadinanza e siamo chiamati a offrire nuove espressioni e nuove leadership", ha dichiarato lo stesso presidente Pinera domenica notte di fronte ai primi incontrovertibili dati delle elezioni. A fronte del risultato elettorale, Heraldo Munoz, già ministro degli esteri durante il governo dell'ex presidente Michelle Bachelet, e oggi principale esponente dell'alleanza (Concertazione) che sostenne l'esecutivo di centrosinistra, ha presentato questo lunedì la sua rinuncia alla candidatura alle presidenziali per la coalizione Unità costituente. "Voglio dirlo in modo chiaro: l'ex Concertazione è morta da tempo e il risultato di queste elezioni lo ha reso evidente", ha detto Munoz prima di comunicare la sua rinuncia. (Abu)