Molise: Consiglio regionale approva mozione su ticket per prestazioni ambulatoriali legate al Covid-19

- Il Consiglio regionale del Molise, nel corso della riunione di oggi, ha approvato tra l'altro la mozione, a firma dei consiglieri Primiani, Greco e Nola, riguardante l' Esenzione temporanea del pagamento ticket per le prestazioni ambulatoriali legate al Covid -19. Sono intervenuti per dichiarazione di voto il consigliere Fanelli e il presidente della Regione Toma. Il provvedimento è stato approvato all'unanimità. Con la mozione votata il Consiglio regionale impegna il presidente della Giunta regionale ad intraprendere tutte le interlocuzioni necessarie con la struttura Commissariale per il rientro dal deficit sanitario al fine di disporre, in tempi brevi e nelle more di una decisione unitaria assunta a livello nazionale, l'esenzione temporanea per il pagamento del ticket per le prestazioni ambulatoriali legate al Covid - 19, al fine di tutelare la salute collettiva di tutti i cittadini molisani senza oneri in capo all'assistito, fino alla data di introduzione dell'esenzione nazionale. (Gru) (Gru)