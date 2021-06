Rifiuti: Gualtieri, Regione Lazio ancora in soccorso di Roma, Raggi si assuma responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta la Regione guidata da Nicola Zingaretti interviene con un ordinanza per aiutare Roma, sepolta dai rifiuti a causa dell'incapacità di questa giunta". Lo dichiara in una nota il candidato della coalizione di centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "È tempo che la sindaca si assuma le sue responsabilità di gestione e programmazione altrimenti il commissariamento diventerà inevitabile - aggiunge Gualtieri -. Abbiamo da tempo indicato la strada di un Patto per Roma Pulita basato su efficienza nella raccolta e impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti. Invece Roma Capitale fa propaganda e si appresta ad aumentare ancora la Tari. Serve subito una svolta: basta giocare con la salute dei romani", conclude Gualtieri.(Com)