G20: Di Maio, Italia punta su Food Coalition per prevenire le prossime crisi

- La Food Coalition è un'alleanza globale che contribuirà a prevenire le prossime crisi per rafforzare la capacità delle economie alimentari di resistere alle calamità esterne e l'Italia ci punta molto avendovi investito 10 milioni di euro. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo in conferenza stampa congiunta con il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, a margine della riunione ministeriale del G20 a Matera. "Oggi decidiamo di puntare sulla sicurezza alimentare. Per ottenere la sicurezza alimentare serve un'adeguata nutrizione e prosperità in tutto il pianeta", ha aggiunto Di Maio. (Res)