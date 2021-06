Catalogna: Aragones, a settembre nuovo incontro con governo a Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono differenze evidenti su come risolvere il conflitto politico tra il governo della Catalogna e il quello spagnolo. Lo ha affermato il presidente della Catalogna, Pere Aragones, nel corso di una conferenza stampa tenuta al termine dell'incontro con il premier spagnolo, Pedro Sanchez, al palazzo della Moncloa (sede delle presidenza del governo) di Madrid, spiegando che il colloquio ha riaffermato l'esistenza di questo conflitto che deve essere risolto con il dialogo e con la volontà di raggiungere un accordo. A questo proposito, Aragones ha dichiarato che i gruppi di negoziazione dei rispettivi governi lavoreranno nelle prossime settimane per concordare una tabella di marcia e la metodologia di lavoro in vista della nuova riunione del tavolo di dialogo che si terrà a Barcellona la terza settimana di settembre. (Spm)