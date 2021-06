G20: lotta alla fame nel mondo e ai cambiamenti climatici, gli impegni assunti a Matera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Di Maio, la Dichiarazione di Matera è “un invito all’azione per tutta la comunità internazionale”, a mantenere la sicurezza alimentare come priorità dell’agenda politica internazionale e a concentrare le politiche per ottenere effetti stabili e duraturi. L’obiettivo è di invertire una tendenza che vede la fame nel mondo crescere incessantemente dal 2014 e il numero di denutriti che rischia di arrivare a 850 milioni entro il 2030. L’adozione del documento a Matera, secondo Di Maio, conferma “il ruolo di leadership che l’Italia può avere” su questi temi. Il ministro, facendo riferimento alle crisi nel Sahel e nel Corno d’Africa, ha anche ricordato come alle emergenze alimentari siano direttamente correlate altre questioni come i conflitti, le migrazioni forzate e le tensioni. Sull’Africa Di Maio si è a lungo soffermato nella conferenza stampa organizzata a conclusione della riunione ministeriale, che per la prima volta nella storia del G20 è stata allargata ai ministri dello Sviluppo. (segue) (Res)