G20: lotta alla fame nel mondo e ai cambiamenti climatici, gli impegni assunti a Matera (4)

- Di Maio ha anche ricordato come la questione della sicurezza alimentare e dello sviluppo sia direttamente legata a quella dei cambiamenti climatici e della desertificazione, come dimostra il caso delle crisi nel Sahel e nel Corno d’Africa. Sulla lotta alla crisi climatica “siamo tutti in ritardo”, ed è quanto mai necessaria una cooperazione che superi le differenze e le distanze tra alcuni dei Paesi che siedono al tavolo del G20. Il titolare della Farnesina ha sottolineato come le venti maggiori economie mondiali siano sostanzialmente d’accordo su temi come “lo stravolgimento climatico e la sostenibilità” del pianeta. “Anche laddove vi sono delle differenze, dobbiamo cercare insieme una risposta”, ha spiegato. Del tema, ha aggiunto Di Maio, si parlerà in modo particolare a Napoli a luglio in occasione della riunione ministeriale su clima ed energia. Secondo il ministro, “il G20 deve provare a fare il grande sforzo di allineare le potenze al tavolo verso l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050. È già tardi. Siamo tutti in ritardo. La cooperazione deve avvenire soprattutto su questo. Ci sono al tavolo tante potenze che dal punto di vista delle emissioni preoccupano se non collaborano”, ha suggerito ancora Di Maio. (segue) (Res)