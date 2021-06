G20: lotta alla fame nel mondo e ai cambiamenti climatici, gli impegni assunti a Matera (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cruciale, per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg), è come mobilitare risorse e fare si che abbiano un "impatto positivo". L'Italia vede in questo senso tre possibili obiettivi cui i ministri delle Finanze possono impegnarsi: "supportare la progettazione e l'uso di strategie di finanziamento nazionali che aiutino i governi dei Paesi in via di sviluppo a massimizzare le sinergie tra le risorse nazionali e internazionali e a spenderle in modo efficiente". Si parla poi della possibilità di promuovere un maggiore utilizzo di strumenti finanziari legati alla sostenibilità, come i green bond o i social bond". Si ritiene infine importante lavorare a una "visione comune" del G20 sul come usare le risorse perché abbiano il "maggiore impatto sulla ripresa e sugli stessi obiettivi di sviluppo sostenibile". (segue) (Res)