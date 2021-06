Usa-Iran: Biden, Teheran “non avrà mai” un’arma nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran “non avrà mai” un’arma nucleare. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante l’incontro con l’omologo israeliano uscente, Reuven Rivlin, in visita a Washington. Biden ha risposto alle accuse lanciate dall’ex premier Benjamin Netanyahu che ha paragonato l’accordo sul nucleare iraniano al rifiuto degli Stati Uniti di agire durante l’Olocausto. Nell’incontro con Rivlin, Biden ha promesso che non permetterà all’Iran di sviluppare armi nucleari “sotto i suoi occhi”, avvertendo che il comandante in capo degli Stati Uniti non ha bisogno dell'approvazione del Congresso per sganciare altre bombe in Medio Oriente. Biden ha ordinato lo scorso 28 giugno un attacco aereo sui gruppi di miliziani sostenuti dall'Iran nella regione di confine tra Iraq e Siria. "Ho diretto gli attacchi aerei di domenica notte contro i siti utilizzati da gruppi di miliziani sostenuti dall'Iran in risposta ai recenti attacchi contro il personale americano in Iraq", ha affermato Biden. Biden ha assicurato a Rivlin che il suo impegno nei confronti di Israele "è ferreo" e che gli Stati Uniti mantengono un “il loro forte impegno per l’autodifesa di Israele”. "Io e la mia squadra stiamo già lavorando a stretto contatto con il governo israeliano che si è insediato all'inizio di questo mese", ha affermato Biden. "Non vedo l'ora di ospitare il primo ministro Naftali Bennett alla Casa Bianca molto presto", ha aggiunto Biden.(Nys)