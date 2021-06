Emirati-Israele: firmato accordo economico-commerciale durante storica visita ministro Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, e l'omologo emiratino, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, hanno firmato oggi un accordo economico-commerciale, in occasione del loro incontro ad Abu Dhabi, presso la sede del ministero degli Esteri. Dopo aver firmato il libro degli ospiti, Lapid ha scritto su Twitter: "La pace è una scelta e l'abbiamo fatta insieme. Israele e gli Emirati Arabi Uniti sono sulla via della pace per i loro popoli e per l'intera regione". Lapid è il primo ministro israeliano a recarsi in visita ufficiale negli Emirati, dopo la firma degli Accordi di Abramo, avvenuta a Washington il 15 settembre 2020. La visita del capo della diplomazia israeliano negli Emirati proseguirà domani, 30 giugno a Dubai, dove è prevista l'inaugurazione del consolato di Israele. Dopo l'avvio della normalizzazione delle relazioni nel settembre 2020 i due Paesi hanno firmato una serie di accordi sia in ambito energetico, che finanziario e infrastrutturale, avviando una nova fase nei rapporti tra lo Stato ebraico e i Paesi arabi e musulmani. (segue) (Res)