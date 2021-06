Emirati-Israele: firmato accordo economico-commerciale durante storica visita ministro Esteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'inaugurazione ufficiale dell'ambasciata di Israele negli Emirati Arabi Uniti, Lapid ha definito il momento "storico". "Siamo qui oggi perché abbiamo preferito la pace alla guerra, la cooperazione al conflitto, il bene dei nostri figli ai brutti ricordi del passato", ha detto Lapid. Nel suo discorso, il capo della diplomazia ha ringraziato l'ex premier israeliano, Benjamin Netanyahu, definendolo "l'architetto degli accordi di Abramo, a cui ha lavorato instancabilmente per realizzarli". Gli accordi di Abramo sono stati firmati, infatti, il 15 settembre a Washington proprio da Netanyahu. “Gli accordi sono firmati dai leader, ma la pace è fatta dalle persone”, ha aggiunto. Parlando del contesto regionale, Lapid ha affermato: "Israele vuole la pace con tutti i suoi vicini. Non andremo da nessuna parte. Il Medio Oriente è la nostra casa. Siamo qui per restare". Pertanto, "chiediamo a tutti i Paesi della regione di riconoscerlo e di venire a parlare con noi". (segue) (Res)