Emirati-Israele: firmato accordo economico-commerciale durante storica visita ministro Esteri (4)

- L'apertura odierna dell'ambasciata di Israele ad Abu Dhabi è stata accolta con favore dal segretario di Stato statunitense, Antony Blinken. L'apertura dell'ambasciata e la visita del ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, negli Emirati Arabi Uniti "sono significativi per Israele, per gli Emirati Arabi Uniti e per la regione in generale", ha affermato il capo della diplomazia Usa, secondo quanto riferisce una nota stampa. "Gli Stati Uniti continueranno a lavorare con Israele e gli Emirati Arabi Uniti, rafforzando tutti gli aspetti delle nostre partnership e lavorando per creare un futuro più pacifico, sicuro e prospero per tutti i popoli del Medio Oriente", ha concluso Blinken. (Res)