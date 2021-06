Difesa: Mar Nero, anche nave olandese Evertsen coinvolta in incidenti con Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni jet russi hanno volato "ripetutamente" vicino la fregata della Marina militare olandese Evertsen nel Mar Nero la scorsa settimana effettuando "finti attacchi" contro di essa. E' quanto affermato dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi tramite una nota diffusa oggi. Dal ministero dell'Aia hanno precisato che l'incidente che ha coinvolto la nave Eversten è avvenuto a sud est della penisola di Crimea. L'episodio sarebbe avvenuto il giorno dopo l'annuncio della Russia secondo cui una sua nave da guerra avrebbe lanciato degli spari di avvertimento e un suo aereo avrebbe lanciato bombe per costringere il cacciatorpediniere britannico Hms Defender a lasciare l'area a largo della Crimea che Mosca considera parte delle sue acque territoriali. Secondo quanto precisa il ministero della Difesa olandese, anche la nave Evertsen si trovava la scorsa settimana in pattugliamento nel Mar Nero insieme alla britannica Hms Defender, coinvolta nell'incidente con le forze armate russe. "La Evertsen ha tutto il diritto di navigare là", ha sottolineato la ministra della Difesa olandese Ank Bijleveld-Schouten, secondo cui invece non vi è "alcuna giustificazione per questo tipo di atto aggressivo, che accresce senza necessità le possibilità di incidenti". A suo modo di vedere, le azioni da parte russa sono "irresponsabili" e per questo intende avere un confronto con i rappresentanti di Mosca su quanto avvenuto. (segue) (Res)