Difesa: Mar Nero, anche nave olandese Evertsen coinvolta in incidenti con Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero della Difesa russo, il generale Igor Konashenkov, ha condannato nei giorni scorsi le azioni del cacciatorpediniere britannico Defender, che avrebbe attraversato illegalmente le acque territoriali della Russia, definendole come un "fiasco epico". Konashenkov ha invitato la marina britannica e il Pentagono a non "tentare la sorte" nel Mar Nero. All'inizio di questa settimana, il portavoce del Pentagono John Kirby ha affermato che, secondo il ministero della Difesa britannico, le dichiarazioni russe sui colpi di avvertimento sparati per portare la nave al di fuori dalle acque territoriali russe sarebbero "disinformazione". Kirby "dovrebbe sapere che per le forze armate russe, che proteggono in modo affidabile la sicurezza della Crimea, il cacciatorpediniere Defender costituisce solo un evidente obiettivo per i complessi antinave della flotta del Mar Nero" ha notato Konashenkov. Il ministero della Difesa russo chiede dunque al Pentagono e al comando della marina britannica di "non tentare invano la sorte" nel Mar Nero, ma di essere "guidati dalla ragione", ha aggiunto il portavoce. Konashenkov ha anche descritto le provocazioni di Defender, che hanno bruscamente cambiato rotta dopo i colpi di avvertimento, come un "fiasco epico", che rimarrà "un punto sulla reputazione della Royal Navy per molto tempo". (Res)