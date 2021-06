Puglia: Emiliano, vogliamo a tutti i costi progetto strada regionale 8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi a Bari, nella sede della Presidenza della Regione Puglia, una riunione di lavoro tra il presidente Michele Emiliano, il presidente della Provincia di Taranto, Giovanni Gugliotti, i consiglieri regionali e i sindaci del territorio interessato per fare il punto sul progetto stradale che riguarda la Regionale 8, un'opera che servirebbe a rendere più sicuro un tratto strategico di connessione tra l'area della provincia di Taranto e quella della provincia di Lecce. Emiliano ha spiegato: "Un progetto che ha più di 30 anni che la Regione Puglia vuole a tutti i costi. Mi fa piacere questa sinergia perché di questa strada non se ne parlava più, se non quando io nel 2015 sono diventato presidente della Regione e abbiamo ripreso in mano il progetto, abbiamo entusiasmato i sindaci e l'ente Provincia di Taranto. Abbiamo cercato in tutti i modi di ottenere questo progetto per poterlo finanziare e adesso che finalmente esiste, sia pure non ancora approvato dalla Commissione Via, dobbiamo provare a passare alla fase esecutiva. La collaborazione è assolutamente essenziale". (segue) (Ren)