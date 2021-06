Puglia: Emiliano, vogliamo a tutti i costi progetto strada regionale 8 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emiliano ha proseguito: "Come tutti i progetti di questa dimensione, ha trovato qualche difficoltà nella fase di approvazione del progetto definitivo da parte della Commissione Via che non è un ufficio della Regione, ma un ufficio indipendente che né io, né il presidente Gugliotti possiamo influenzare, ma possiamo fare delle osservazioni. Ed è questa la strada che abbiamo scelto, di proporre chiarimenti alla commissione per ottenere in fretta l'approvazione del progetto definitivo che serve a sbloccare i soldi del finanziamento, ben 193 milioni di euro. Sono pronti e disponibili, non c'è un problema di definanziamento parziale, e la Provincia di Taranto e la Regione Puglia sono impegnate con grande energia e in collaborazione a superare questi problemi che sono tipici di tutte le opere pubbliche. Non è un caso speciale". Quindi ha concluso: "Una strada in un'area ambientale così particolare, così tutelata, è normale che crei problematiche di questo genere, ma insieme siamo convinti di poter convincere la commissione Via a concedere il suo parere positivo e poter appaltare in fretta". (Ren)