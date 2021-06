Lombardia: Gianalberico De Vecchi eletto nuovo difensore regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianalberico De Vecchi è il nuovo Difensore Regionale. Lo ha eletto oggi il Consiglio regionale della Lombardia con 44 voti: l’elezione è avvenuta alla quarta votazione, dove era necessario il raggiungimento del quorum di 41 voti. Gli altri candidati la cui candidatura era stata ammessa e ritenuta idonea dopo l’esame della Commissione Affari istituzionali erano Corrado Della Torre, Giuseppe Fortunato, Paola Milizia e Marco Alberto Quiroz Vitale. Milanese, 68 anni, avvocato con studio nel capoluogo lombardo, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza nel 1978 all’Università degli Studi di Milano dove nel 2008 ha conseguito anche il Master in Diritto Tributario. Al Difensore regionale della Lombardia sono attribuiti anche i compiti di Garante dei detenuti e di Garante delle persone con disabilità. (Com)