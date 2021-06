Rifiuti: Pd Lazio, assessore Roma evoca complotti, ma responsabile è solo Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessore di Roma Ziantoni prima evoca sui rifiuti un complotto dei romani per non far vincere la Raggi, poi si corregge e individua come responsabile del complotto la Regione Lazio, poi sfida i sindaci che verranno a dire cosa intendono fare". Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. "Dimentica solo una trascurabile verità: che è lei l'assessore e che la Raggi è il sindaco di Roma, cioè i massimi responsabili amministrativi e politici del totale fallimento della politica dei rifiuti in città - si legge nella nota -. Se complotto c'è, invece di prendersela coi romani, l'assessore Ziantoni si guardi allo specchio: magari riuscirà anche lei a individuare chi è il colpevole di questo disastro". (Com)