Fisco: Salvini, bene stop a Cashback, reinvestire fondi in lavoro

- "Ogni miliardo di euro va reinvestito in lavoro e in sostegno alle imprese. L'idea della lotteria di Capodanno a chi fa la spesa con il bancomat o con la carta di credito non è l'idea di Paese che ho in testa. Ognuno deve essere libero di fare la spesa pagando come e dove vuole". Lo ha detto il leader della lega Matteo Salvini parlando della sospensione del Cashback durante un incontro a Bologna. Secondo Salvini, invece che "investire 4 miliardi in lotterie degli scontrini" bisognerebbe destinarli "in sostegno alle imprese". Per il leader della Lega, poi, è arrivato il momento di "rivedere il reddito di cittadinanza".(Rin)