Puglia: Emiliano e Piemontese, bilancio solido e affidabile con basso indebitamento

"Politiche di bilancio solide e affidabili, conti in equilibrio e un livello di indebitamento che è il più basso da oltre vent'anni, malgrado la 'tempesta" della pandemia e le sue pesanti conseguenze sanitarie economiche e sociali. La Regione continua a vantare una confortante liquidità che, anche nel 2020, si è confermata superiore a 2 miliardi di euro, a fronte di un debito residuo da mutui e prestiti pari a 1 miliardo e 410 milioni: il dato più basso da oltre 20 anni, una qualità molto apprezzata dagli analisti finanziari internazionali". Così in una nota il presidente Michele Emiliano e l'assessore Raffaele Piemontese: "L'anno scorso sono state impegnate spese, coperte e con obbligazioni giuridiche assunte, per circa 15 miliardi di euro, di cui 11 miliardi già pagati al 31 dicembre 2020 e circa 4 miliardi pagati o da pagare nel 2021, a conclusione delle procedure amministrative e di spesa previste dalle norme vigenti. ll settore in cui si è prevalentemente indirizzata la spesa è, naturalmente, la Tutela della Salute, per 8 miliardi e 319 milioni di euro. Seguono i 939 milioni relativi alle politiche di Sviluppo economico e competitività, serviti a sostenere il tessuto produttivo pugliese nell'anno considerato il più duro dal dopoguerra".