Puglia: Emiliano e Piemontese, bilancio solido e affidabile con basso indebitamento (2)

- Piemontese ed Emiliano hanno proseguito: "La Regione ha mobilitato 818 milioni di euro per Trasporti e diritto alla mobilità, 353 milioni per Politiche sociali e famiglia, 294 milioni di euro per Politiche per il lavoro e formazione professionale, 253 milioni di euro per Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, 220 milioni di euro per Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, 196 milioni di euro sull'Energia, 161 milioni di euro su Assetto del territorio e edilizia abitativa, 95 milioni di euro su Beni e attività culturali, 84 milioni di euro per Istruzione e diritto allo studio, 78 milioni di euro sul Turismo, 78 milioni". E quindi hanno aggiunto: "Indicatore molto importante per giudicare la qualità del sistema Regione è il pieno rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione del debito commerciale residuo nella gestione ordinaria. L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti elaborato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali è pari a "meno" 11,32 giorni, dove il segno "meno" significa che il pagamento è avvenuto mediamente con oltre 11 giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla normativa". (segue) (Ren)