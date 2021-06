Puglia: Emiliano e Piemontese, bilancio solido e affidabile con basso indebitamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente e l'assessore hanno spiegato: "Inoltre il rapporto tra lo stock del debito scaduto e non pagato rilevato al 31 dicembre 2020 dalla Piattaforma Crediti Commerciali e il totale delle fatture ricevute sempre nel 2020, è pari al 3,65 per cento: inferiore al valore soglia del 5 per cento. Ora che è stato approvato dalla Giunta regionale, il disegno di legge sul Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020 proseguirà il suo percorso con la parificazione da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Puglia, per giungere quindi all'esame del Consiglio regionale verosimilmente nella seconda metà del mese di settembre 2021, in linea con i termini previsti dalla vigente normativa". Il rendiconto finanziario 2020 è stato approvato nella serata di oggi durante la riunione di giunta presieduta proprio dal governatore pugliese Michele Emiliano. (Ren)