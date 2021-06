Brasile: via a nuova missione forze armate in Amazzonia contro deforestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha autorizzato l'invio - fino al 31 agosto - di una missione delle Forze armate nella contro la deforestazione della foresta pluviale amazzonica. Il decreto esecutivo firmato da Bolsonaro stabilisce che le azioni dei militari saranno svolte esclusivamente in aree di proprietà o di competenza federale, come le riserve indigene, le aree di conservazione naturale e altre proprietà. Dal 2019 sono state autorizzate due campagne delle forze armate in Amazzonia, denominate "Brasile Verde" 1 e 2, l'ultima delle quali si è conclusa ad aprile. La nuova missione era stata anticipata all'inizio di giugno dal vicepresidente Hamilton Mourao, anche nella sua qualità di presidente del Consiglio nazionale dell'Amazzonia, parlando di un costo pari a 50 milioni di real (8,5 milioni di euro). (Brb)