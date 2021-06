Lavoro: Lega, soddisfazione per ok unanime a testo base su equo compenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande soddisfazione per l'approvazione unanime nella commissione Giustizia alla Camera del testo base che reca disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni". Lo dichiarano i parlamentari della Lega Jacopo Morrone, cofirmatario del testo, e Ingrid Bisa, relatrice del provvedimento. "Da tempo lavoriamo su questo tema - sottolineano - considerando che un compenso equo rappresenti un diritto per i liberi professionisti che da troppi anni assistono a un progressivo declino delle professioni e a penalizzazioni iniziate fin dalla seconda metà degli anni '90 con il cosiddetto decreto 'Bersani', che ha, nei fatti, provocato lo scardinamento di quel compenso dignitoso che dovrebbe spettare al professionista. Tra gli obiettivi, quindi, quello di tutelare l'equità del compenso nelle libere professioni, riconoscendo un equo compenso a garanzia del decoro e della dignità del professionista e della professione. L'equo compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, oltre che al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, e deve essere tale da assicurare la remunerazione dell'opera professionale svolta". (Com)