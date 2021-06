Albania: contratto da 8 milioni di euro per acquisto droni turchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania avrà presto a disposizione dei droni turchi di ultima generazione, anche per scopi militari, sulla base di un contratto di acquisto che sarebbe già concretizzato. E' quanto riferisce la stampa di Tirana citando il media turco "Yeni Safak", secondo cui il contratto per l'acquisto dei droni turchi "Baykar Defense" costerà all'Albania 8 milioni di euro. La conclusione dell'accordo era già stato anticipato dal premier albanese Edi Rama a inizio giugno mostrando anche le foto dell'incontro avuto con esperti turchi. Nell'occasione Rama ha affermato che i droni turchi sarebbero stati utilizzati per raccogliere dati su strade, terreni agricoli e per l'ordine pubblico. Lo scorso 22 giugno, secondo quanto scrive il portale d'informazione "Albanian Daily News", il governo di Tirana ha invece approvato un emendamento al bilancio per concedere al ministero della Difesa di spendere i soldi per l'acquisto dei droni turchi al fine di rafforzare la sicurezza nazionale. I droni turchi, precisa il portale, verrebbero quindi utilizzati anche per scopi militari.(Alt)