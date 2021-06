Giordania: al via piano per ammodernare il sistema politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania sta pianificando di "modernizzare" il suo sistema politico, pochi mesi dopo un tentativo di colpo di stato e nel pieno del malcontento sociale. L'iniziativa mira a offrire ai giordani "una vita politica a loro adatta", ha affermato Samir al-Rifai, ex primo ministro nominato questo mese dal re Abdullah II per supervisionare i cambiamenti, nel corso di una conferenza stampa. Nell'ambito del piano, Rifai presiederà una commissione che si occuperà delle particolari sensibilità del Paese. L'organismo è composto da 91 membri in rappresentanza di islamisti, laici, nazionalisti, comunisti e indipendenti provenienti dalla politica, dal mondo accademico e dalla società civile. L'organismo presenterà "raccomandazioni al governo prima di ottobre", che poi le sottoporrà sia alla camera bassa che a quella alta del parlamento, ha spiegato Rifai. "Il nostro obiettivo è avere più giordani rappresentati (in parlamento), motivarli a partecipare alle elezioni e far sentire loro che la loro voce ha un impatto", ha aggiunto. (segue) (Res)