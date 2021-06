Giordania: al via piano per ammodernare il sistema politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere questo obiettivo, ha spiegato, la commissione proporrà "un nuovo progetto di legge elettorale" e una proposta sui "partiti politici per una transizione verso una Giordania moderna". “Ci stiamo muovendo verso una vera vita politica di partito”, ha aggiunto, insistendo che l'iniziativa non è soggetta a “alcuna influenza o interferenza” da parte del governo. La Giordania è stata scossa da un presunto complotto per "destabilizzare" il regno a inizio aprile che ha coinvolto il principe Hamzah, fratellastro di re Abdullah ed ex principe ereditario. Il regno ha assistito a periodi di agitazione negli ultimi mesi, comprese proteste contro il coprifuoco imposto per contenere la diffusione del coronavirus e contro le difficoltà economiche innescate dalla pandemia. (Res)