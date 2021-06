Valle d'Aosta: Covid, nuova ordinanza su strutture residenziali socio assistenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta Erik Lavevaz ha firmato nella serata di oggi una nuova ordinanza che, come si legge in una nota, "prevede alcune ulteriori misure precauzionali riguardanti le strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale. In particolare, a salvaguardia dei soggetti più fragili, vengono applicate disposizioni di prevenzione sia per le entrate dei nuovi ospiti che per le uscite e i rientri per motivi sanitari o i trasferimenti da altre strutture. Per l’accesso dei familiari e dei visitatori si applicano invece le disposizioni del Ministro della Salute dello scorso 8 maggio". (Ren)