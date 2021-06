Covid: Asl Roma 5, domani al via "vaccintour", il camper per le vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via domani il "VaccinTour" della Asl Roma 5. La campagna partirà da Arcinazzo Romano e Affile per poi estendersi entro il mese di luglio a tutti i 70 comuni della Asl. Lo comunica in una nota la stessa Asl Roma 5. "Le attività vaccinali del camper inizieranno domani a partire dalle 9:00 fino alle 13:00 in Piazza Santa Lucia ad Arcinazzo Romano e proseguiranno nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30 ad Affile in Piazza San Sebastiano - si legge nella nota -. Potranno vaccinarsi, senza necessità di prenotazione, tutti i cittadini di età maggiore a 18 anni non ancora vaccinati. Sarà sufficiente recarsi presso l'ambulatorio mobile portando con sé tessera sanitaria e documento di identità. Per la campagna sarà utilizzato il vaccino monodose Janssen di Johnson&Johnson". "L'obiettivo di questa iniziativa fortemente voluta dalla Regione - spiega il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito - è quello di agevolare anche nei comuni più piccoli l'accesso ai vaccini e andare incontro alle esigenze degli indecisi. Ringrazio tutti gli operatori che ancora una volta dimostrano grande abnegazione, senso del dovere e passione per ottenere l'obiettivo comune che è quello di accelerare le vaccinazioni per raggiugere l'immunizzazione".(Com)