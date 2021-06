© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma della giustizia, del fisco e della burocrazia, è condizione necessaria per far ripartire il Paese. Siamo al lavoro con il presidente Draghi e con il ministro Cartabia. In questo spirito, Tajani ha dato indicazione agli azzurri di partecipare alla raccolta di firme". Lo ha scritto su Twitter il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. (Rin)