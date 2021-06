Cultura: fino al 4 luglio a Roma la terza edizione del Festival del cinema albanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma da giovedì primo luglio a domenica 4, alla Casa del cinema di Villa Borghese a Roma, la terza edizione del Festival del cinema albanese in Italia. Come indica tramite Twitter l'ambasciatrice albanese a Roma, Anila Bitri Lani, il tema scelto per l'edizione di quest'anno del Festival è "transizioni". Secondo l'ambasciatrice, l'appuntamento che prende il via giovedì a Roma vedrà la proiezione di una serie di film "che raccontano l’Albania un lungo percorso di transizione e di crescita".(Res)