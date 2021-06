G20: dichiarazione congiunta, lontani da obiettivo "Fame zero", rafforzare sforzi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare gli sforzi internazionali per contenere gli effetti della pandemia di coronavirus e garantire mezzi di sussistenza necessari per la ripresa. È questo il primo punto della dichiarazione congiunta siglata al termine della ministeriale Esteri e Sviluppo del G20 che si è tenuta oggi a Matera. “Esprimiamo profonda preoccupazione per lo stato di insicurezza alimentare nel mondo. Il numero di persone colpite dalla fame a livello globale è in aumento dal 2014. Il mondo non è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo ‘Fame Zero’ entro il 2030 e porre fine alla malnutrizione in tutte le sue forme come previsto dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030”, si legge nella dichiarazione. Secondo i membri del G20, “il numero di persone colpite dalla fame” seguendo le tendenze attuali “supererebbe quota 840 milioni entro il 2030” e queste stime non tengono conto del bilancio della pandemia di Covid-19 che probabilmente aggiungerà più di 100 milioni di persone al numero totale dei denutriti in il mondo, poiché tanti hanno perso il lavoro e il reddito, con conseguenze sulla loro sicurezza alimentare”. Questo sviluppo, si legge nella dichiarazione congiunta, “ha esacerbato le molteplici crisi e gli ostacoli strutturali soprattutto nei paesi in via di sviluppo e meno sviluppati con effetti peggiorativi su tutte le persone, in particolare sulle donne di tutto il mondo”. (Res)