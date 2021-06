G20: dichiarazione congiunta, ridurre povertà per incoraggiare coesione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione della povertà, la sicurezza alimentare e sistemi sostenibili sono fondamentali per porre fine alla fame, incoraggiare la coesione sociale e lo sviluppo della comunità e ridurre le disuguaglianze socio-economiche. È questo il secondo punto della dichiarazione congiunta siglata al termine della ministeriale Esteri e Sviluppo del G20 che si è tenuta oggi a Matera. I membri del G20 si confermano “impegnati a contribuire al Decennio di azione per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” e accettano “di rispettare le priorità della sicurezza alimentare intensificando gli sforzi per garantire un'alimentazione sicura e adeguata per tutti, porre fine a tutte le forme di malnutrizione, preservare l'agrobiodiversità e fare affidamento su scienza, pratiche commerciali avanzate e comportamenti responsabili che integrano le conoscenze tradizionali, la cultura alimentare locale e le migliori pratiche”. Il progresso di questi obiettivi, si legge nella dichiarazione, “richiede una leadership e un'azione collettiva e coordinata a livello globale e un approccio incentrato sulle persone. Il G20 è ben posizionato per fornire tale leadership, promuovendo al contempo un approccio inclusivo con tutte le parti interessate, private e pubbliche, e perseguendo programmi ambiziosi ma concreti e attuabili. Sono necessarie politiche nuove e innovative e investimenti responsabili in agricoltura, sviluppo territoriale e sistemi di gestione di cibo, suolo e acqua sostenibili e resilienti, oltre ad agire prima degli shock per mitigarne l'impatto, anche in situazioni di conflitto, per aumentare la resilienza e prevenire crisi future”. (Res)