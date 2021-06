Milano 2021: Sala, immagino nome candidato centrodestra entro settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io vado avanti per la mia strada, non riesco più neanche a commentare la cosa perché è tanto che si sta aspettando, ma suppongo che ormai siamo pronti. Quindi io immagino che in settimana credo che il candidato verrà presentato". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando con i giornalisti del ritardo nell'individuazione di un candidato sindaco del centrodestra a margine dell'inaugurazione di un giardino dedicato in via Sismondi a Beppe Viola. Rispondendo a chi gli ha chiesto se conosca Andrea Farinet, Sala ha risposto "no, non lo conosco".(Rem)