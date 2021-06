G20: Di Maio, nomina inviato speciale per il Clima rende Italia protagonista negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di un inviato speciale del governo per il Clima aiuterà l’Italia a essere “più protagonista” dei grandi negoziati che si terranno in vista della Cop26, che si terrà a Glasgow il prossimo autunno con Roma che sarà partner di Londra nelle attività preparatorie. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in occasione della conferenza stampa al termine della riunione ministeriale del G20 a Matera. Il titolare della Farnesina ha affermato che “presto” sarà annunciato il nome che ricoprirà l’incarico. Si tratta di un ruolo che è stato già istituito da “grandi Paesi come Stati Uniti, Regno Unito e Germania”. “Crediamo che il tema vada trattato coordinando tutte le diramazioni dello Stato quando ci si approccia a tavoli multilaterali. Questo ruolo aiuterà l’Italia a essere più protagonista dei grandi negoziati, anche in vista di Cop26. Se raggiungeremo delle buone conclusioni, dovremo iniziare ad attuarle già il giorno dopo. L’inviato speciale rappresenta un ruolo fondamentale per lavorare sulla sostenibilità dei nostri modelli economici e per ridurre il loro impatto sull’ambiente”, ha concluso Di Maio. (Res)