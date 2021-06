Roma 2021: Calenda, Capitale deve avere suo politecnico per essere competitiva in ricerca e innovazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma – prosegue Calenda - ha bisogno di dotarsi di un suo Politecnico, al pari di Milano e Torino. Per questo, sposiamo il progetto del Rome Technopole presentato da Unindustria in sinergia con le tre grandi Università statali della città". Il Politecnico è pensato per affrontare tutte e tre le barriere allo sviluppo economico della Capitale (ricerca, trasferimento tecnologico e competenze della forza lavoro) e permetterebbe alla città di diventare finalmente competitiva in tema di ricerca e innovazione a livello nazionale e internazionale. Sul piano della formazione, offrirà corsi di eccellenza per tutti i livelli di studio universitario, concentrandosi in tre aree cruciali: transizione digitale, transizione ecologica e agro-bio-farmaceutico. Verranno creati nuovi corsi e rinnovati i piani studio, in modo da rendere la formazione più vicina ai bisogni delle imprese più innovative del territorio. Verrà inoltre promossa la formazione di nuovi percorsi ITS innovativi, con l'obiettivo di fornire competenze specifiche adeguate alle ultime evoluzioni tecnologiche. Questi percorsi saranno facilmente trasformabili in una laurea con l'integrazione di alcuni esami universitari". (segue) (Com)