Roma 2021: Calenda, Capitale deve avere suo politecnico per essere competitiva in ricerca e innovazione (4)

- "Particolare attenzione - aggiunge Calenda - sarà dedicata all'incubazione delle idee imprenditoriali: verrà fornito personale specializzato, strumentazione e attrezzature. L'obiettivo è che all'interno del Politecnico sorga anche un nuovo Competence Center per il trasferimento tecnologico e la digitalizzazione delle imprese a Roma, su modello di quanto fatto in altre città (esempio Torino) con industria 4.0". Per realizzare tutto questo, serve un investimento iniziale da 560 milioni, da coprire in parte con fondi del Pnrr, seguito da un costo annuale di circa 80 milioni. Siamo contenti che la Regione abbia sposato l'idea e si sia offerta di finanziare parte dei costi. Speriamo che anche la Ministra Messa si pronunci al più presto". (segue) (Com)