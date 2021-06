Roma 2021: Calenda, Capitale deve avere suo politecnico per essere competitiva in ricerca e innovazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crediamo che il Comune di Roma debba avere un ruolo attivo in questo progetto, viste le sue grandi potenzialità nello sviluppo economico, e per questo saremo pronti a sostenere economicamente l'investimento. Provvederemo inoltre a creare e finanziare un pacchetto di servizi per attrarre i migliori talenti, basato su borse di studio per studenti e ricercatori meritevoli, sulla costruzione di residenze e su altri sostegni agli studenti fuorisede. Infine, per inserire il Politecnico nel tessuto urbano al 100 per cento prevediamo un progetto di mobilità per collegare le strutture del Polo con il centro, le università e le aree industriali", conclude Calenda. (Com)