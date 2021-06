Brasile: covid, respinta prima richiesta utilizzo a uso in emergenza vaccino CanSino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità farmaceutiche del Brasile hanno negato una prima richiesta all'uso in emergenza del vaccino contro il nuovo coronavirus sviluppato dalla cinese CanSino. una procedura, ricorda l'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa), che era stata avviata il 19 maggio da due società locali - Belcher Farmaceutica e Instituto Vital Brazil - cui la Cansino aveva però a metà giugno revocato il titolo di legale rappresentante. Anvisa fa notare che "il disallineamento" tra la società produttrice e il titolare della domanda renderebbe difficile attribuire responsabilità "su qualità, sicurezza e affidabilità" del prodotto da autorizzare all'uso nel Paese. La decisione non chiude però del tutto le porte a "Convidicia" della farmaceutica cinese: Anvisa ha infatti chiarito che un'altra società potrà presentare la richiesta in qualsiasi momento. (segue) (Brb)