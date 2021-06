Brasile: covid, respinta prima richiesta utilizzo a uso in emergenza vaccino CanSino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intera questione è alla base di una delle polemiche che animano il dibattito politico interno sulle presunte responsabilità del governo di Jair Bolsonaro nella gestione della pandemia. La presentazione della domanda era stata depositata dalla Belcher per volere di un gruppo di imprenditori considerati vicini al capo dello Stato, al fine di poter acquistare privatamente il vaccino e distribuirlo ai dipendenti. In seguito il ministero della Salute aveva firmato l'impegno all'acquisto di 60 milioni di dosi del vaccino Convidicia, identificando la Belcher Farmaceutica come intermediario locale. Accordo, poi cancellato, che avrebbe aperto a consegne tra il terzo e il quarto trimestre dell'anno, a un prezzo di 17 dollari per dose. (segue) (Brb)