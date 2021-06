Fisco: Misiani (Pd) su Cashback, pagamenti digitali fondamentali contro evasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Modernizzare il sistema dei pagamenti e rendere tracciabili le transazioni economiche è cruciale per abbattere l'evasione fiscale, una priorità assoluta per il Partito democratico", lo dichiara in una nota Antonio Misiani, responsabile economico del Pd. "La sospensione del Cashback deve essere l'occasione per un monitoraggio accurato dei risultati della sperimentazione e l'introduzione dei correttivi necessari per migliorare la strategia di incentivazione dei pagamenti digitali, così come chiesto dal Senato con la risoluzione del 7 aprile scorso. L'Italia - ricorda l'ex viceministro all'Economia - è in forte ritardo nella transizione verso un'economia cashless, con 61 transazioni digitali per abitante contro una media europea di 168, e ogni anno buttiamo letteralmente dalla finestra 8 miliardi nella gestione dei pagamenti in contanti. Ora, alla luce dei dati della sperimentazione disponibili, si possono focalizzare meglio le modalità per conseguire questi obiettivi in futuro, destinando eventuali risparmi a favore delle fasce più deboli". (segue) (Com)