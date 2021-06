Fisco: Misiani (Pd) su Cashback, pagamenti digitali fondamentali contro evasione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei mesi scorsi - prosegue Misiani - sono state avanzate proposte di revisione dei premi, in modo da ridurre al minimo gli effetti regressivi del Cashback; di ridimensionamento o eliminazione del superbonus, che ha oggettivamente generato una proliferazione di micro transazioni opportunistiche; di ulteriore riduzione dei costi a carico degli esercenti. Verificare e approfondire queste ipotesi di lavoro è sicuramente opportuno per rilanciare la strategia di modernizzazione dei pagamenti e di lotta all'evasione fiscale". (Com)