Covid: 98 nuovi casi e tre morti in Lombardia

- A fronte di 30.085 tamponi effettuati, sono 98 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia, con un tasso di positività dello 0,3 per cento, inferiore allo 0,4 di ieri, quando i nuovi casi erano 46. Nelle ultime 24 ore ci sono stati tre decessi, per un totale di 33.778 morti in Lombardia dall’inizio della pandemia. Continua a diminuire il numero dei ricoverati: in terapia intensiva ci sono 52 pazienti, nove meno di ieri; nei reparti Covid ordinari 248, due meno di ieri. Lo rende noto il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.(Rem)