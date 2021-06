Ue: von der Leyen,Recovery Plan rilancerà economia del 2 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Next Generation Eu, da solo, rilancerà l'economia europea del 2 per cento del Pil. Lo ha detto al Bruxelles Economic Forum la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Nelle nostre previsioni economiche di primavera, abbiamo stimato che la nostra economia crescerà del 4,2 per cento quest'anno e del 4,4 per cento nel 2022. E i numeri sembrano sempre migliori nel corso dell'anno. Ciò significa che tra 18 mesi, tutti i 27 Stati membri torneranno in carreggiata, guariti dalla crisi. Nessuno se lo aspettava solo pochi mesi fa. Ma non è un caso. Questo è il risultato delle decisioni politiche che abbiamo preso sin dai primissimi giorni della pandemia", ha dichiarato. "Ora, per il lungo termine, la ripresa, abbiamo iniziato a lavorare un anno fa su Next Generation Eu. Il nostro pacchetto di 800 miliardi di euro è il più grande pacchetto di ripresa in Europa dal Piano Marshall. Due settimane fa, la Commissione ha emesso obbligazioni per finanziare Next Generation Eu. È stato un grande successo, sette volte in eccesso. Con ciò, siamo pronti per iniziare a erogare il prefinanziamento. In altre parole, i fondi inizieranno ad affluire agli Stati membri e alla nostra economia già a luglio. È il primo, non ha precedenti ed è proprio ciò di cui l'Europa ha bisogno in questo momento", ha sottolineato. Von der Leyen ha ribadito che "l'impatto di questi investimenti sarà molto tangibile" perché "Next Generation Eu, da sola, rilancerà la nostra economia del 2 per cento del Pil". (Beb)