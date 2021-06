Lombardia: Regione stanzia due milioni per recupero spazi verdi in habitat compromessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvaguardia della biodiversità, connessioni ecologiche e rinaturalizzazione: la Giunta di Regione Lombardia su proposta dell'assessore all'Ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, ha approvato lo stanziamento di due milioni in tre anni (300 mila euro nel 2021, 850mila nel 2022 e 850mila nel 2023) a Ersaf per la realizzazione di interventi in aree del demanio regionale di proprietà e nei “Siti Natura 2000” in gestione. "Si tratta di interventi a tutela della biodiversità - spiega Raffaele Cattaneo - in attuazione della legge regionale per il rilancio economico. Il nostro obiettivo è valorizzare il capitale naturale lombardo e salvaguardare la biodiversità dei nostri territori. Ciò mediante l'aggiornamento del piano di attività dell'Ente per i servizi all'agricoltura e alle foreste (Ersaf) e il “prospetto di raccordo 2021/2023” delle misure di conservazione previste nel quadro di azioni prioritarie dei nostri Piani di assestamento forestale (Paf)". Gli interventi saranno effettuati nelle aree boschive di proprietà regionale in gestione ad Ersaf, in coerenza con il Quadro delle azioni prioritarie Paf per le aree di Rete Natura 2000, così da incrementare le connessioni ecologiche e la biodiversità. "La nostra azione - aggiunge l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia - fa particolare riferimento al ripristino di specie e al rafforzamento delle connessioni verdi negli habitat più compromessi. Come pure agli interventi volti a migliorare la fruizione dei siti. Ed infine ad azioni specifiche per migliorare lo stato di conservazione". (Com)