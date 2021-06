Italia-Usa: Di Maio a "Sky Tg24", visione comune sulle sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicuramente gli Usa sono molto più attivi sul piano multilaterale: le relazioni fra Roma e Washington sono molto forti. Lo ha detto, in un’intervista a "Sky TG24 Mondo" il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio sulla rinnovata collaborazione fra Italia e Usa. "Sono stato il primo ministro ad essere ricevuto dopo l’insediamento dell’amministrazione Biden e allo stesso tempo Anthony Blinken è stato tre giorni qui in Italia per partecipar a importanti impegni multilaterali. Per affrontare sfide globali serve una visione comune, e con gli Usa abbiamo una visione comune sui cambiamenti climatici, sulla lotta al terrorismo e investimenti comuni su alcuni settori strategici”, ha dichiarato Di Maio. (Res)